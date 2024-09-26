Мишустин призвал совершенствовать цифровые почтовые сервисы

Это отразится на скорости доставки корреспонденции

Важно, чтобы услуги Почты оставались доступны в любой точке страны и не требовали от людей каких-то специальных знаний или оборудования - на это обратил внимание председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии, которая была посвящена развитию "Почты России" до 2030 года.

Мишустин также отметил, что связующая функция Почты остается широко востребованной у населения и у бизнеса в самых удаленных населенных пунктах, в том числе и у тех, кто получает пенсии, пособия и другие социальные выплаты.

Как подчеркнул премьер, необходимо совершенствовать цифровые почтовые сервисы - это отразится на скорости доставки корреспонденции.

"Это касается и бесплатной пересылки отправлений для поддержки наших военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, чтобы каждый из защитников ощущал внимание и заботу родственников, близких, друзей и просто огромного количества неравнодушных граждан. Таких посылок в зону специальной военной операции уже отправлено более полумиллиона", - сообщил Мишустин.

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