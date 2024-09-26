Коллектив Петербургского тракторного завода наградили Орденом Почета

Новые тракторы проходят обкатку прямо на территории завода

Цех главного сборочного конвейера превратился в огромный концертный зал, где зрители - это заводчане. Повод ненадолго прервать работу более чем уважительный. Прославленный Кировский завод отмечает вековой юбилей отечественного тракторостроения.

Этот миниатюрный по нынешним меркам колесный трактор - заводская модель номер один, Фордзон-Путиловец, ФП, в народе известный как "Федор Петрович". Его появление стало эпохальным событием в истории молодого Советского Союза. 1920-е. Разруха и голод после Первой мировой, революционных событий, гражданской войны. Накормить огромную страну при жестком дефиците рабочих рук и лошадей было сверхзадачей. И вот тогда после успеха плана ГОЭЛРО по электрификации всей страны и было принято решение по ее тракторизации. Серийное производство первых отечественных тракторов, доработанной версии американских машин, началось в 1924-м году в Ленинграде на базе Путиловского завода.

Самому заводу не сто лет, а более двухсот, об этом напоминает памятник корабельной пушке на заводской территории. Производство здесь началось с отливки пушечных ядер, самое первое было получено в 1801 году.

Это и есть тот самый легендарный литейный цех - один из первых на предприятии. Огромный ковш несет под потолком тонну раскаленного чугуна. Сейчас здесь делают отливки для современных сельхозмашин - рамы и детали коробки передач. За месяц в тигельных печах переплавляется около 170 тонн металла. Сто лет назад именно благодаря своему идеально отлаженному металлургическому производству этот завод и стал родиной первых наших тракторов. После Великой Отечественной войны, когда потребовались еще более серьезные мощности, здесь же начали работу над принципиально новой серией.

"В 60-е годы, когда было принято решение о выпуске энергонасыщенных тракторов, и они в первую очередь нужны были для поднятия целины, решение принималось в пользу Кировского завода, потому то у нас была сильная металлургия", - отметил Виктор Матвеев, начальник литейного производства Петербургского тракторного завода.

Огромные тяжеловесы К-700, легендарные "Кировцы" - заслуженные работники всех российских полей, незаменимые помощники в освоении необъятных непаханых земель, вот уже много десятилетий остаются визитной карточкой этого завода и всего российского машиностроения.

Сегодня здесь строят уже пятое поколение этих гигантов - теперь не только для нужд сельского хозяйства. Дорожное строительство, нефтегазовый сектор, уборка снега, в планах - даже контракт с Министерством обороны. Такие тракторы очень удобны не только при прокладке дорог, но и при строительстве укрепсооружений.

Для создания каждой машины задействованы все 12 цехов. Не только литье, но и пластиковое производство собственное. Детали обшивки формуются и нарезаются здесь же, сборка - ручная. А уж шлифуют так старательно - солнечные зайчики можно пускать!

Новые тракторы проходят обкатку прямо здесь, на территории завода, это очень ответственный этап. Скорость, амортизация, рулевой механизм, работа двигателя - все должно быть идеально!

Это уже не просто полевые машины, а целые инновационные комплексы. Системы для навесного оборудования, кабины с огромными стеклами для лучшего обзора. Внутри - кондиционер, в самые жаркие дни страды водителю комфортно. Производительная мощность завода сегодня - около 6 тысяч тракторов в год. Каждая машина - результат труда почти 7 тысяч человек. Указом президента России в честь столетнего юбилея тракторостроения России коллектив Кировского завода награжден сегодня Орденом Почета.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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