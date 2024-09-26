Вылетевший без разрешения вертолет Robinson пропал под Архангельском

Выясняется, находился ли на воздушном судне его владелец

Частный вертолет Robinson, пропавший с радаров в Архангельской области, вылетел без разрешения. Борт не был приписан ни к одному из аэродромов, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что 26 сентября под Архангельском пропал частный вертолет Robinson. По некоторым данным, на борту находились два человека. Известно, что вертолет выполнял рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская.

В какой-то момент вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. В место назначения борт не прибыл. Сейчас выясняют, находился ли на воздушном судне его владелец.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram