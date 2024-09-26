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Вылетевший без разрешения вертолет Robinson пропал под Архангельском

19:00
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Выясняется, находился ли на воздушном судне его владелец

Частный вертолет Robinson, пропавший с радаров в Архангельской области, вылетел без разрешения. Борт не был приписан ни к одному из аэродромов, сообщает Telegram-канал Shot.

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Ранее стало известно, что 26 сентября под Архангельском пропал частный вертолет Robinson. По некоторым данным, на борту находились два человека. Известно, что вертолет выполнял рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская.

В какой-то момент вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. В место назначения борт не прибыл. Сейчас выясняют, находился ли на воздушном судне его владелец.

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