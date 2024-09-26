Депутат гордумы мог находиться на борту пропавшего вертолета Robinson

Вторым на борту был архангельский предприниматель

Местный депутат и предприниматель находились на борту пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson R44. По данным Telegram-канала Readovka, в полет, судя по всему, отправились депутат городской Думы Архангельска Сергей Сметанин и местный предприниматель Алексей Семенов.

По предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская. Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, Robinson не предоставил план полета в центр организации движения.

Ожидалось, что вертолет совершит посадку в 16:30, но к месту назначения он не прибыл. Экипаж не выходит на связь. Сейчас выясняют, находился ли на воздушном судне его владелец, спасательные службы приступили к поискам.

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