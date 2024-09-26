Психолог: жене SHAMANа могло не хватать внимания артиста

Своим мнением поделилась семейный психолог Наталья Наумова

Супруге певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) могло не хватать его внимания из-за постоянных гастролей артиста. Об этом "ТВ Центру" рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

По ее словам, супруги часто перестают чувствовать друг друга: оба хотят внимания, однако сами его не дают.

О разводе пары стало известно 26 сентября. SHAMAN назвал причиной развода сложный график и высокий уровень занятости. Напомним, певец и Елена Мартынова оформили отношения в 2017 году.

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