Суд отказался снимать арест с Lamborghini Блиновской

Защита заявила, что автомобиль зарегистрирован на лизинговую компанию

Ходатайство защиты блогера Елены Блиновской о снятии ареста с автомобиля Lamborghini осталось без удовлетворения. Решение вынес Савеловский суд Москвы.

Следствие установило, что "королева марафонов" Елена Блиновская в 2019-2021 годах использовала схемы дробления бизнеса, в результате уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. В апреле 2023 года она была задержана при попытке покинуть Россию. Несмотря на выплату части налоговой задолженности 230 миллионов рублей, суд оставил ее под арестом.

Как передает ТАСС, в ходатайстве адвокат Блиновской указал, что автомобиль Lamborghini зарегистрирован на лизинговую компанию. На этом основании защита требовала снятия ареста, однако получила отказ. Также стало известно, что следствие в рамках уголовного дела арестовало более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой, принадлежащих Блиновской.

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