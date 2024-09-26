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Минобороны показало ликвидацию катера ВСУ боеприпасом "Ланцет"

20:33
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Судно уничтожено в Очакове

Катер Вооруженных сил Украины "Ярославец" уничтожен в Очакове Николаевской области. Для точечного удара российские военные использовали "Ланцет".

Точный удар "Ланцета": в приграничье уничтожен американский бронетранспортер
Опубликованы кадры уничтожения "Ланцетом" Су-25 ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, многоцелевой катер проекта "Ярославец" обнаружил расчет российского разведывательного беспилотного летательного аппарата. По адресу был отправлен барражирующий боеприпас "Ланцет".

Катер ВСУ точным ударом был уничтожен. Военное ведомство опубликовало кадры удара по украинскому судну.

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