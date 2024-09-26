Минобороны показало ликвидацию катера ВСУ боеприпасом "Ланцет"

Судно уничтожено в Очакове

Катер Вооруженных сил Украины "Ярославец" уничтожен в Очакове Николаевской области. Для точечного удара российские военные использовали "Ланцет".

Как сообщили в Минобороны России, многоцелевой катер проекта "Ярославец" обнаружил расчет российского разведывательного беспилотного летательного аппарата. По адресу был отправлен барражирующий боеприпас "Ланцет".

Катер ВСУ точным ударом был уничтожен. Военное ведомство опубликовало кадры удара по украинскому судну.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram