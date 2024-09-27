Атаки украинских националистов сорваны

В ночь на пятницу, 27 сентября, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, средства противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть — над территорией Ростовской области и три — над территорией Белгородской.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали на 2025 год операции "за пределами страны" с применением дальнобойного оружия. По его словам, "мы все запланировали, и сейчас нужна только поддержка партнеров".

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что нам нужна только победа, поскольку "они другого языка не понимают". В том, что эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений, заявил дипломат.

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