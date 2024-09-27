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Спас раненого: о новых подвигах российских военных

08:43
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Командир группы отряда "БАРС-21" упреждающим ударом сорвал атаку превосходящих сил ВСУ

Минобороны представило новых героев СВО.

Гвардии рядовой Александр Сахаровский заметил вражеский беспилотник, который летел в сторону наших огневых позиций, и меткими выстрелами уничтожил его, не допустив потерь среди личного состава артиллерийского подразделения.

Алексей Саламатин, командир группы отряда "БАРС-21", рискуя жизнью, спас раненого водителя, когда автомобиль с нашими бойцами подорвался на мине. А спустя несколько дней Алексей упреждающим ударом сорвал атаку превосходящих сил ВСУ и вынудил врага отступить.

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