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В Берлине призвали восстановить "Северные потоки"

21:00
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Газопроводы взорвали враги суверенитета Германии

Взорванные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" надо восстановить и обеспечить их безопасность. Диверсию организовали враги энергетического суверенитета Германии, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

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Немецкий политик подчеркнул, что взрывом "Северного потока" враги перерезали артерию промышленности ФРГ. Фракция партии АдГ в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных, написал Крупалла на своей странице в соцсети Х.

Днем ранее в германском кабмине подтвердили, что следствие по делу о подрыве газопроводов выдало несколько ордеров на арест. В Берлине утверждают, что в группе диверсантов были преимущественно гражданские лица, в том числе граждане Украине. А обошлась операция, якобы, в 300 тысяч долларов.

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