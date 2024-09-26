В Берлине призвали восстановить "Северные потоки"

Газопроводы взорвали враги суверенитета Германии

Взорванные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" надо восстановить и обеспечить их безопасность. Диверсию организовали враги энергетического суверенитета Германии, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Немецкий политик подчеркнул, что взрывом "Северного потока" враги перерезали артерию промышленности ФРГ. Фракция партии АдГ в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных, написал Крупалла на своей странице в соцсети Х.

Днем ранее в германском кабмине подтвердили, что следствие по делу о подрыве газопроводов выдало несколько ордеров на арест. В Берлине утверждают, что в группе диверсантов были преимущественно гражданские лица, в том числе граждане Украине. А обошлась операция, якобы, в 300 тысяч долларов.

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