А немцам нормально

Два года, как взорвали "Северные потоки" в Балтийском море. Теракт, который заставил вздрогнуть весь мир, расследуют якобы до сих пор. И вот Германии выдали несколько ордеров на арест подозреваемых. Пройдемся по фактам и сопоставим некоторые детали.

Байден в Вашингтоне прямым текстом говорит Шольцу: "Не будет никаких "Северных потоков". Мы положим этому конец". Тот спокойно слушает, как дрессированная собачка. Сказано - сделано. 26 сентября 2022 года "Северные потоки" взорвали. В прессе потом обсуждали, что администрация США встала на уши, когда дед проболтался о планах уничтожения газопровода. Потом успокоились.

Сеймур Хёрш, известный американский журналист-расследователь, опубликовал, наверное, тонну материалов о том, как специальная группа во главе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном готовила этот теракт в Балтийском море.

"По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан хотел, чтобы группа разработала план разрушения двух газопроводов "Северный поток" и что он выполнял пожелание президента", - сообщил Хёрш.

Немцы оказались в положении конченых идиотов. Главный союзник обещает и взрывает трубопровод, дешевого газа теперь не видать. Шольц мотается по разным странам с протянутой рукой - подкиньте углеводородов. Как публике объяснить такой позор? Легко. Надо затеять расследование. Точнее - устроить пародию на него.

На канале ZDF с комментарием выступает мыслитель-журналист, некий Боян Панчевски, объясняя публике, почему взрывать "Северные потоки" - можно. Но только украинцам. Затем немецкая пресса усиленно скармливает публике настоящий сериал для тех, кто окончательно отупел, сидя на диване. Вот как все было. Бывший полковник украинских сил специальных операций Роман Червинский дает задание инструктору по дайвингу, украинцу Владимиру Журавлеву, тот набирает команду водолазов с целью совершить теракт на "Северных потоках". Залужный, который тогда исполнял роль главкома ВСУ, полностью одобряет операцию. Зеленскому ничего не рассказали. Некий частный спонсор вытаскивает из кармана 300 тысяч евро и со слезами на глазах отдаёт их диверсантам. На благое дело. Те выходят в Балтику и благополучно взрывают трубопровод.

Плевок в лицо Германии, лишившейся российского газа, обернулся ну очень серьезным расследованием. В среду власти Германии даже выдали несколько ордеров на арест подозреваемых. Но, говорят, все уже сбежали на Украину. Смеется вся Европа.

"Если бы проводилось настоящее, серьезное расследование, уже должен был быть какой-то результат. То, что происходит, несерьезно и возмутительно", - заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Это венгерскому министру возмутительно, а немцам нормально. Сюжет закручен лихо, расследование уже два года крутится на одном месте. Газа нет, публика аплодирует.

В Кремле над таким расследованием смеяться не стали, но точки над i расставили: "Вы знаете, что у наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей, чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа".

Главное - уловить сюжетную линию и поверить, что так и было. Или кто-то убежден, что какой-то Олаф Шольц может показать зубы Джо Байдену?

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