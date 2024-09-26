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Пятеро детей ранены взрывоопасной находкой в Мариуполе

21:35
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Пострадали три девочки и два мальчика

Пятеро детей пострадали в Мариуполе в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, ранены три девочки и два мальчика.

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Как написал Пушилин в Telegram, пострадавшим детям от 10 до 14 лет. Трое ребят находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести.

Также при ликвидации пожара после обстрела в Петровском районе Донецка ВСУ нанесли повторный удар. В результате ранения получили шестеро пожарных. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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