Пятеро детей ранены взрывоопасной находкой в Мариуполе

Пострадали три девочки и два мальчика

Пятеро детей пострадали в Мариуполе в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, ранены три девочки и два мальчика.

Как написал Пушилин в Telegram, пострадавшим детям от 10 до 14 лет. Трое ребят находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести.

Также при ликвидации пожара после обстрела в Петровском районе Донецка ВСУ нанесли повторный удар. В результате ранения получили шестеро пожарных. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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