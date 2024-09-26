МИД России сделал представление послу Узбекистана из-за избиения ребенка в Ташкенте

Детский омбудсмен Узбекистана взяла вопрос на контроль

Послу Узбекистана в Москве сделано представление в МИД России. Поводом стал инцидент с избиением ребенка в Ташкенте учителем русского языка.

Как сообщалось, педагог школы №188 Чиланзарского района Ташкента избила ученика. Учительницу русского языка рассердила просьба ребенка вести урок на русском языке.

Родители школьника после инцидента обратились в правоохранительные органы, которые начали расследование. Детский омбудсмен Узбекистана взяла вопрос на контроль. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва запросила у Ташкента официальные разъяснения по инциденту, передает ТАСС.

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