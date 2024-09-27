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Военный эксперт Коротченко: США будут просчитывать реальные риски

08:39
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Белый дом изучит доклады спецслужб

Как восприняли заявление Владимира Путина по ядерному сдерживанию не политологи и журналисты, а военные и руководители спецслужб? Из каких соображений они будут исходить, готовя рекомендации политическим лидерам? Рискнут ли Соединенные Штаты пройти на новую эскалацию конфликта?

На эти и другие вопросы ответил в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Два ключевых доклада, которые поступят в аппарат Белого дома и будут приняты во внимание, - это разведывательная оценка Пентагона и аналитика ЦРУ по тому, какие теперь варианты могут быть, какие риски. Главное для США - просчитывание реальных рисков, чтобы избежать худших для себя сценариев", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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