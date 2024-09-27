Гросси назвал условие для применения ядерного оружия

Глава МАГАТЭ допустил применение ядерного оружия, если его станет больше в мире

Ядерное оружие может быть применено, если больше стран получат к нему доступ. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью порталу UN News.

По мнению главы МАГАТЭ, если в мире с текущим уровнем напряжённости "у 15, 18, 20 стран" появится ядерное оружие, оно "скорее всего, будет использовано".

Гросси также отметил, что одна из целей МАГАТЭ — недопущение распространения ядерного оружия.

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