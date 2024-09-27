Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

Посол РФ в США
Визит Владимира Зеленского в США обставлен местными властями как заправское голливудское шоу. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.
По словам дипломата, визит Зеленского свёлся к тому, что власти Штатов пообещали "террористическому режиму миллиарды", заодно анонсировав новые санкции против России.
Антонов добавил, что США фактически давно превратились в сторону конфликта и призвал американских политиков "опомниться".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram