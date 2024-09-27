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Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

03:55
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Посол РФ в США

Визит Владимира Зеленского в США обставлен местными властями как заправское голливудское шоу. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам дипломата, визит Зеленского свёлся к тому, что власти Штатов пообещали "террористическому режиму миллиарды", заодно анонсировав новые санкции против России.

Антонов добавил, что США фактически давно превратились в сторону конфликта и призвал американских политиков "опомниться".

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