В Одесской, Днепропетровской, Сумской областях

Серия мощных взрывов прогремела на территории Украины - в Одесской, Днепропетровской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье. Пока нет данных, какие цели поражены. В Минобороны напоминают, что удары наносятся исключительно по объектам ВПК.

Тем временем российские подразделения освободили населенный пункт Украинск в ДНР. Группировка "Центр" отразила десять контратак противника. За сутки ВСУ потеряли до 670 боевиков.

На южнодонецком направлении экипажи танков Т-80 оказывают огневую поддержку штурмовикам, берущим в кольцо Угледар - последний крупный укрепрайон ВСУ на этом участке фронта. Морпехи Тихоокеанского флота с первых дней спецоперации - в самых горячих точках. Уничтожают живую силу и технику врага. При этом постоянно совершенствуют защиту своих боевых машин.

Расчет гаубицы М-46 "Южной" группировки поразил пункт дислокации киевских боевиков, который выявила разведка с помощью беспилотника. Получив координаты, артиллеристы нанесли сокрушительный удар 130-миллиметровыми снарядами, ликвидировав не только большую часть радикалов, но и замаскированную технику. Дальнобойные буксируемые пушки способны уничтожать различные цели на расстоянии до 27 километров.

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