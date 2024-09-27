ВС России теснят врага в приграничье

Точные удары по радикалам нанесли сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34
Вооруженные силы России продолжают теснить врага в приграничных районах Курской области.
Операторы ударных беспилотников и FPV-дронов подразделений ВДВ группировки "Север" пресекли попытку прорыва противника в Глушковском районе. Неприятель лишился двух БМП с экипажами, БТРа производства стран НАТО, инженерной машины разграждения, самоходки и до двух отделений пехоты. Наши "птички" буквально висят в воздухе и готовы в любой момент атаковать киевских боевиков. ((Асс:
Точные удары по радикалам нанесли сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Экипажи отработали по врагу авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила ликвидацию всех выявленных целей.
Танки Т-72Б3 продолжают эффективно уничтожать разрозненные мобильные отряды террористов, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ. Дополнительную безопасность экипажам обеспечивает группа прикрытия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram