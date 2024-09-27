ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Очередные госнаграды получили бойцы отряда БАРС

08:57
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Церемония прошла недалеко от передовой

Очередные государственные и ведомственные награды получили 30 бойцов отряда БАРС.

Представитель Генштаба вручил отличившимся под Луганском ордена Мужества, медали "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "За храбрость" и "Воин-доброволец". Церемония прошла недалеко от передовой, и бойцы вернулись на свои позиции. "Барсы" теперь - полноценные воинские подразделения нашей армии.

"Мы ведем разведку местности - как пешую, так и воздушную. У нас хорошо работает артиллерия, в составе отряда есть артдивизион, который выполняет свои задачи. Есть подразделения БПЛА. БПЛА разведывает, артиллерия наносит поражение. Пехота, соответственно, наступает", - рассказал заместитель командира добровольческого отряда БАРС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.