Очередные госнаграды получили бойцы отряда БАРС

Церемония прошла недалеко от передовой

Очередные государственные и ведомственные награды получили 30 бойцов отряда БАРС.

Представитель Генштаба вручил отличившимся под Луганском ордена Мужества, медали "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "За храбрость" и "Воин-доброволец". Церемония прошла недалеко от передовой, и бойцы вернулись на свои позиции. "Барсы" теперь - полноценные воинские подразделения нашей армии.

"Мы ведем разведку местности - как пешую, так и воздушную. У нас хорошо работает артиллерия, в составе отряда есть артдивизион, который выполняет свои задачи. Есть подразделения БПЛА. БПЛА разведывает, артиллерия наносит поражение. Пехота, соответственно, наступает", - рассказал заместитель командира добровольческого отряда БАРС.

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