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Лавров призвал генсека ООН не втягиваться в псевдомирные инициативы по Украине

09:04
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Глава МИД также указал на регулярные нарушения международных обязательств со стороны США

Сергей Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН.

Во время переговоров с генеральным секретарем организации глава российского МИДа призвал Антониу Гутерриша не допускать втягивания структур ООН в псевдомирные и политизированные инициативы по Украине. А также указал на регулярные нарушения международных обязательств со стороны США. Собеседники обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.

Двусторонние отношения России и Йемена были в центре внимания Сергея Лаврова и главы Президентского совета аравийской республики. Стороны подчеркнули настрой на диалог. Кроме того, министр провел серию встреч с руководителями дипломатических ведомств Узбекистана, Боливии и Мали.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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