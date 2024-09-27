Армия Израиля уничтожила более 200 целей на территории Ливана за сутки

Жертвами авиаударов стали 92 человека

В Нью-Йорке массовыми протестами встречают израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Он прибыл в США для выступления на Генассамблее ООН.

Тысячи митингующих на улицах Манхэттена потребовали прекращения огня в секторе Газа и на юге Ливана. Однако Нетаньяху ранее заявил: Тель-Авив не откажется от силовой операции против "Хезболлы".

За минувшие сутки армия Израиля уничтожила более 200 целей на территории Ливана. Жертвами авиаударов стали 92 человека, 150 ранены. ЦАХАЛ сообщает о ликвидации военной инфраструктуры и пусковых установок шиитского движения. Однако среди погибших есть и мирные жители. Из-за усиления обстрелов больницы Ливана с трудом справляются с нагрузкой.

Сирены воздушной тревоги звучали ночью и в центральной части Израиля. Военные сообщают о перехвате ракеты, выпущенной с территории Йемена.

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