ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия Израиля уничтожила более 200 целей на территории Ливана за сутки

09:10
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Жертвами авиаударов стали 92 человека

В Нью-Йорке массовыми протестами встречают израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Он прибыл в США для выступления на Генассамблее ООН.

Тысячи митингующих на улицах Манхэттена потребовали прекращения огня в секторе Газа и на юге Ливана. Однако Нетаньяху ранее заявил: Тель-Авив не откажется от силовой операции против "Хезболлы".

За минувшие сутки армия Израиля уничтожила более 200 целей на территории Ливана. Жертвами авиаударов стали 92 человека, 150 ранены. ЦАХАЛ сообщает о ликвидации военной инфраструктуры и пусковых установок шиитского движения. Однако среди погибших есть и мирные жители. Из-за усиления обстрелов больницы Ливана с трудом справляются с нагрузкой.

Сирены воздушной тревоги звучали ночью и в центральной части Израиля. Военные сообщают о перехвате ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Армия Израиля нанесла ракетный удар
Армия Израиля нанесла ракетный удар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.