Суд оправдал японца, 46 лет ожидавшего казни

Следствие ранее сфабриковало улики

У здания суда в городе Сидзуока - сотни неравнодушных со всех уголков страны. Портреты Ивао Хакамады - на плакатах, футболках. Его имя знает вся Япония, которая хочет понять: так виновен 88-летний Хакамада или нет.

Суд выносит оправдательный приговор. Толпа встречает новость аплодисментами. Овации - и в адрес сестры обвиняемого. Именно она все 58 лет боролась за честное имя младшего брата.

Уголовный процесс против Хакамады начался в 1966-м. Тогда в доме крупного бизнесмена вспыхнул сильный пожар. Погибла вся семья. Экспертиза установила: супруги и их дети были жестоко убиты. Подозрение пало на Ивао Хакамаду. Бывший профессиональный боксер на допросах признался во всем: в убийстве, в краже денег, в поджоге. В то, что эти признания выбивали, суд не поверил. Хакамаду приговорили к смертной казни через повешение.

Но защита не сдавалась. В 2014-м адвокатам удалось доказать: ДНК настоящего преступника не совпадает с ДНК осужденного. А это означает только одно: следствие могло сфабриковать улики. Верховный суд решил провести повторное разбирательство. Сам Хакамада на слушаниях уже не присутствовал. Десятилетия ожидания собственной казни нанесли тяжелый урон его психике. Мужчина провел в одиночной камере смертников дольше всех в мире - 46 лет.

Ивао Хакамада оправдан. Впрочем, прокуратура, по закону еще может подать апелляцию. В свою очередь, защита объявила: могла бы подать встречный иск. Но не будет. 88-летний подзащитный заслужил, наконец, покой.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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