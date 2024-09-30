Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Марс получает поддержку от Сатурна

Овны

Ваша главная планета Марс сегодня дружит с Сатурном, затрагивая сектор дома и семьи. Все, что вы будете делать, окажется долговечным, серьезным, прочным.

Тельцы

Этот день обладает огромным потенциалом. Вы получите интересную информацию или сможете сделать так, что о ваших талантах узнают нужные люди.

Близнецы

У вас есть все шансы сделать карьеру и поднять уровень доходов. Главное условие: действуйте спокойно и методично, будьте дисциплинированными.

Раки

Марс в вашем знаке получает поддержку от Сатурна. Посвятите этот день серьезным планам, связанным с учебой, переездом в другую страну, карьерой.

Львы

Информация из закрытых групп принесет вам выгоду. При желании вы сможете разобраться с налоговыми вопросами или социальными пособиями.

Девы

Говорите только по делу, особенно на важных переговорах - это принесет удачу. Сатурн любит немногословных, а именно его голос будет сегодня решающим.

Весы

Отвлекитесь от праздников и светской жизни, уделите внимание карьере. Сегодня планеты дают вам уникальный шанс занять новую ступень на пути к вершине.

Скорпионы

Вы сумеете добиться отличных результатов в спорте, творчестве или учебе. Ваша уверенность в себе и спокойный подход будут вне конкуренции и критики.

Стрельцы

Прекрасный день для покупки-продажи недвижимости или земельного участка. Вы также можете заниматься документами, связанными с этим и будете успешны.

Козероги

Один из лучших дней года для личных переговоров, консультаций. Чем серьезнее ваше намерение, тем выше шансы получить то, что вам нужно от собеседника.

Водолеи

Наконец-то у вас появляется шанс перейти на более денежную работу или повысить доходы другим способом. Но для этого придется хорошенько потрудиться.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке сотрудничает с Марсом в Раке. Это поможет достичь успеха в творческих проектах, а также работе в сферах красоты, воспитания детей.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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