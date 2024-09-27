СКР: Версия отравления детей под Красноярском инсектицидом подтверждается

Следствие продолжается

Смерть четверых детей, отравившихся в поселке Красная Сопка Красноярского края, связана с попаданием в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день это приоритетная версия следствия, которая базируется на предварительных данных судебно-химической экспертизы.

Изначально ключевых версий было две, вторая — отравление токсическими или ядовитыми веществами из продуктов питания. Однако эксперты проверили продовольствие, изъятое из дома отравившейся семьи — превышения каких-либо вещество не выявили.

В региональном главке СКР рассказали, что в рамках продолжения расследования средства от насекомых изъяли из магазинов Красной Сопки, сообщает ТАСС.

Ранее было установлено, что в день трагедии родители обрабатывали дом дихлофосом и, по всей видимости, плохо проветрили комнаты. Пока отец и мать травили насекомых, дети гуляли на свежем воздухе. По их возвращении домой взрослые приготовили ужин, все поели. Через некоторое время у детей появились симптомы острого отравления, стало плохо и взрослым. Отца и мать, которая находится на большом сроке беременности, медики откачали. Четверых детей спасти не удалось.

Между тем пролить свет на обстоятельства трагедии, возможно, поможет мертвый котенок — его родственники семьи нашли рядом с домом, в котором живут пострадавшие. Тело животного передали специалистам, они направили изъятые из него биологические ткани на экспертизу.

Однако эксперты отмечали, что на анализы потребуется время — экспертизы подобного рода занимают до месяца.

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