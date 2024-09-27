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Потеряет все? Достанется ли SHAMANу музыкальный бизнес после развода

08:34
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Певец расстается с женой

Накануне, 26 сентября, стало известно, что певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) разводится с супругой Еленой Мартыновой после семи лет брака. Сам исполнитель объяснил это тем, что у него сильная занятость и настолько плотный рабочий график, что на личную жизнь просто не осталось времени.

"У Ярослава 25 концертов в месяц, постоянные туры, что и привело в итоге к прекращению семейных отношений", - рассказали "МК" в близком окружении артиста.

Теперь в Сети гадают, кому из супругов достанется музыкальный бизнес. Дело в том, что именно Елена Мартынова приложила руку к успеху SHAMANа. Женщина, которая на 14 лет старше артиста, обладающая чутьем и большим профессионализмом, сумела сделать так, что Ярослава Дронова знает вся страна. Именно благодаря жене певец считается одним из самых дорогих и востребованных исполнителей на нашей эстраде.

"Они расстались полюбовно, отношения сохранены хорошие. Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним", - рассказал человек из близкого окружения артиста.

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