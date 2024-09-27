Фиктивный брак станет бесполезным для получения РВП в России

Внесены соответствующие поправки

В Госдуме рассказали о поправках в федеральный закон о разрешении на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке для мигрантов.

Согласно первой поправке, РВП будет выдаваться только спустя три года брака с гражданином или гражданкой России. Лишь по истечении этого срока можно подавать документ на получение разрешения. Эта мера позволит избежать фиктивных браков.

"Если брак заключается по любви, а не из корыстных побуждений, то это не преграда для создания семьи", - написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В нижней палате привели статистику МВД, согласно которой за три года в России было заключено более 4,3 тысячи фиктивных браков с целью получения РВП.

Вторая поправка предусматривает получение вида на жительство после усыновления ребенка только спустя три года совместного проживания. Если люди не состоят в браке, то совместное ведение хозяйства придется доказывать через суд.

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