Официальный представитель Прилучного высказался о компромате на Муцениеце

Разбирательствам между бывшими супругами не видно конца

Еще четыре года назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце оформили развод, но до сих пор пара не может договориться ни о сумме алиментов на детей, ни о месте их жительства. Пока сын Тимофей находится вместе с Павлом Прилучным в Геленджике, где у актера съемки, и учится дистанционно, а дочь Мия живет с Агатой Муцениеце.

Но на днях распространилась информация, будто для суда артист готовит некий компромат на бывшую жену. Однако официальный представитель Павла Прилучного опроверг эти данные.

"Это слухи, которые, полагаю, намеренно распространяются в интересах Агаты Муцениеце, чтобы ввести в заблуждение общественность. Что касается Павла, могу лишь сказать, что готовимся к процессу в установленном законом порядке и собираем предусмотренные законом доказательства по делу", - сообщили в близком окружении артиста "КП".

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