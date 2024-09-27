ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб

09:01
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Они собирали данные о защите Крымского моста

Два агента украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах, задержаны в Крыму. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности России.
ФСБ пресекла деятельность женской террористической ячейки в Татарстане

Как уточнили в ведомстве, задержанные собирали и передавали своим кураторам сведения о российских военных объектах — в частности, о системе защиты Крымского моста, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинского диверсанта в Ростовской области. Агент, подготовленный натовскими инструкторами, планировал теракт на инфраструктурном объекте, надеясь подорвать обороноспособность России.

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шестерых россиян, которым украинские кураторы давали задания устраивать поджоги на железной дороге. Трое задержанных оказались подростками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Операция ФСБ
Операция ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.