В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб

Они собирали данные о защите Крымского моста

Два агента украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах, задержаны в Крыму. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности России.

Как уточнили в ведомстве, задержанные собирали и передавали своим кураторам сведения о российских военных объектах — в частности, о системе защиты Крымского моста, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинского диверсанта в Ростовской области. Агент, подготовленный натовскими инструкторами, планировал теракт на инфраструктурном объекте, надеясь подорвать обороноспособность России.

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шестерых россиян, которым украинские кураторы давали задания устраивать поджоги на железной дороге. Трое задержанных оказались подростками.

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