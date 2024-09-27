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ВС России нанесли удар по Измаилу

09:03
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Разбиты техника и наемники

ВС России ударили по скоплению военной техники и наемников в Измаиле Одесской области.

Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Российские военные били по объектам портовой инфраструктуры. Уничтожены (САУ) калибра 155 миллиметров и зенитные установки "Гепард".

"Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику", - сообщил он.

Лебедев уточнил, что наемники были из Румынии. От 12 до 15 пострадавших увезли в больницы.

В конце августа ВС России ударили по Ильичевскому порту в Одессе, был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников.

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