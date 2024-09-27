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Умер стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс

08:58
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Через месяц ему бы исполнилось 60 лет

О смерти Джорджа Ровалса сообщила его подруга Юма Максимова. Оказалось, свои последние дни прославленный стилист, работавший с самыми крупными звездами отечественного шоу-бизнеса, провел в Грузии.

"Джордж скончался в Тбилиси, в больнице. Произошло кровоизлияние в мозг. У него повысился сахар, подскочило давление. Джорджа доставили в больницу. Но спасти не смогли. Никто не ожидал, что у такой яркой личности может быть такой трагический конец", - приводит слова приятельницы Ровалса Starhit.

Отметим, что звездный стилист никогда не одобрял всем известные балахоны Аллы Пугачевой, которые одно время были ее чуть ли не визитной карточкой. Вообще к ее чувству стиля у Джорджа Ровалса были вопросы.

"Она сама всегда одевалась так себе. Вы думаете, ей балахоны шли? Конечно, нет", - несколько лет назад говорил модный эксперт.

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