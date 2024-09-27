Стало известно, почему иноагент Галкин будет выгонять зрителей с концертов

Обнародовано предупреждение

Иноагент Максим Галкин запретил зрителям снимать и записывать его на диктофон во время тура по Америке и Канаде. За этим будет следить усиленная охрана. Если у зрителя будет замечен телефон, то его вышвырнут из зала, сообщает телеграм-канал Mash. В Сети даже распространилось специальное предупреждение, которое идет комплектом с афишей артиста.

Говорят, такие меры предпринял пародист после того, как сказал лишнее на концерте в Дубае, после чего был оштрафован в стране, куда теперь путь ему закрыт.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева тайно посещала Москву, чтобы благодаря своим связям повлиять на тех людей, которые могли бы способствовать снятию с Максима Галкина статуса иноагента. Артист даже якобы готов отказаться от антироссийских шуточек на выступлениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram