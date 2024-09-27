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Разведка США предостерегла от разрешения ВСУ бить вглубь России

09:59
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Последствия непредсказуемы, считают аналитики

Если Вашингтон согласится разрешить Киеву удары американским дальнобойным оружием по территории России, Москва может принять серьезные ответные меры против США и их союзников. Такие данные со ссылкой на американскую разведку приводит The New York Times.

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Как пишет издание, аналитики предупреждают, что ответом Москвы может стать активизация диверсионных действий в Европе — например, поджогов, а также потенциальные атаки на европейские и американские военные базы.

Наряду с этим разведка США полагает, что значение снятия ограничений для киевского режима невелико, так как он располагает ограниченным количеством оружия и будут ли новые его поставки, неясно.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поручил Министерству обороны и украинским дипломатам разработать план действий, цель которого — убедить западных доноров разрешить ВСУ бить их оружием вглубь российской территории.

В сентябре украинский министр обороны Рустем Умеров утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали на 2025 год операции "за пределами страны" с применением дальнобойного оружия. По его словам, "мы все запланировали, и сейчас нужна только поддержка партнеров".

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