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Cтраны Глобального Юга создадут платформу для разрешения украинского кризиса

10:00
  • пятница
  • 27 сентября 2024

К инициативе присоединится Бразилия

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал в пятницу, 27 сентября, китайский министр иностранных дел Ван И.
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Как подчеркнул политик, "это попытка Китая, Бразилии и стран Глобального Юга добиться мира".

Платформа, пояснил Ван И, будет открытой, поскольку она "стремится не к конкуренции и конфронтации, а к развитию инклюзивного диалога". Он призвал мировое сообщество поприветствовать эту инициативу, которая призвана "играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские власти отвергли мирные инициативы Китая и Индии, считая, что они приведут лишь к заморозке боевых действий, но не решат саму суть конфликта с Россией.

Не приняли предложенный Пекином мирный план и на Западе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что сценарий разрешения кризиса на Украине, которого придерживается Владимир Зеленский, – единственный, который обсуждается на мировой арене, альтернатив ему якобы нет.

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