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Для отличившихся айтишников могут учредить особую госнаграду

09:48
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Они помогают добиться технологического суверенитета

Российское правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся IT-специалистов представлять к государственным наградам. Об этом рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего сектор информационных технологий в кабмине.

Как пишут "Ведомости", соответствующее предложение ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" направила Григоренко, а также главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Авторы инициативы полагают, что учреждение звания "Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации" подчеркнет значение отрасли для нашего государства.

Одной из важнейших целей России, особенно в условиях внешних ограничений, остается достижение технологического суверенитета. Глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что российская электроника из отрасли, находившейся в упадке, преобразуется в инновационную основу научно-технологического и экономического прогресса нашей страны.

При этом Михаил Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина о том, что "там тоже хорошо, но дома лучше".

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