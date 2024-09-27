ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва приняла 12,2 млн гостей за январь – июнь

09:43
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Турпоток превзошел показатели допандемийного года

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги летнего туристического сезона в столице.

По итогам первого полугодия Москва приняла 12,2 миллиона гостей – это на 6% больше, чем показатели допандемийного 2019 года.

Большинство туристов – наши соотечественники (11,1 миллиона человек), написал в своем блоге градоначальник. Чаще всего на каникулы в Москву приезжали из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской, Тульской областей. Оставшийся 1,1 миллион – это гости из зарубежных стран.

Особым интересом пользовались столичные фестивали - "Территория будущего. Москва 2030" и "Лето в Москве. Все на улицу".

Средняя загрузка гостиниц увеличилась до 75%. С начала 2024 года в Москве открылись пять гостиниц на 507 номеров.

Поступления в бюджет города за летний туристический сезон оцениваются в 54,5 миллиарда рублей, написал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль
Фестиваль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.