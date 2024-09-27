Собянин: Москва приняла 12,2 млн гостей за январь – июнь

Турпоток превзошел показатели допандемийного года

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги летнего туристического сезона в столице.

По итогам первого полугодия Москва приняла 12,2 миллиона гостей – это на 6% больше, чем показатели допандемийного 2019 года.

Большинство туристов – наши соотечественники (11,1 миллиона человек), написал в своем блоге градоначальник. Чаще всего на каникулы в Москву приезжали из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской, Тульской областей. Оставшийся 1,1 миллион – это гости из зарубежных стран.

Особым интересом пользовались столичные фестивали - "Территория будущего. Москва 2030" и "Лето в Москве. Все на улицу".

Средняя загрузка гостиниц увеличилась до 75%. С начала 2024 года в Москве открылись пять гостиниц на 507 номеров.

Поступления в бюджет города за летний туристический сезон оцениваются в 54,5 миллиарда рублей, написал Собянин.

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