Еще один пакет помощи будет выделен до конца года

Вашингтон направит Киеву почти два с половиной миллиарда долларов. Еще один пакет помощи будет выделен до конца года. Об этом заявил Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским. Что касается нанесения ударов американским оружием по российской территории, США по-прежнему против.

Глава киевского режима заискивает и перед Дональдом Трампом. Украинский политик направил кандидату на пост президента письмо с просьбой о встрече и получил наконец-то приглашение.

Смотрите репортаж Елены Макаровой с подробностями.

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