В Крыму обустроили маршрут к каменным грибам долины Сотера

Это гигантские скульптуры, которые высятся над извилистыми тропами на склонах холмов

Туристы выходят на тихую охоту за каменными грибами. Собирать их нельзя, да и вряд ли получится. Можно только любоваться. Один - семь метров в высоту, другой - пять. Настоящие исполины. Самый большой – страж долины - не устоял и рухнул еще в середине 80-х. Но его внушительная шляпка до сих пор на склоне. А рядом уже подрастает смена - целое семейство "молодых" грибов высотой не более метра.

Когда-то поверхность проходила на уровне каменных плит. Но со временем осенние и весенние воды вымыли весь грунт и сформировали "ноги" из суглинка и щебня. Здесь их еще называют не просто грибы, а крымские колоссы на глиняных ногах, которым, по самым скромным подсчетам, 1100 лет, по максимальной оценке - более 2200.

Настоящее место силы, говорят туристы и приезжают в Крым со всей страны. Похожие образования встречаются по всему миру – в пустынях Египта, США и Аргентины, в турецкой Каппадокии и у нас - в горах на Алтае и в степях Оренбуржья. Но крымский памятник природы - самый доступный.

"Он является одним из самых простых маршрутов на территории республики. Если сравнить с маршрутом "Артековская тропа", гора Аю Даг, то он в разы легче. Более доступный, более легкий", - отметил Виктор Денисюк, директор ГАУ РК "Алуштинское лесоохотничье хозяйство".

Эколого-просветительская тропа проходит недалеко от Алушты. Протяженность - всего 500 метров. Раньше это был экстремальный маршрут. Теперь здесь появились мостики через реку, ступени и поручни на опасных подъемах. И лавочки для отдыха с видом на горы.

"Маршрут этот в заповедном урочище длины реки Саттера - довольно популярное место, организовываем маршруты для того, чтобы снизить антропогенную нагрузку, чтобы людям было максимально безопасно, удобно, чтобы минимальное воздействие было на окружающую среду, на природу. Таким образом сохраняем наш лес от людей и делаем лес безопасным для людей", - объяснила Ольга Славгородская, министр экологии и природных ресурсов Крыма.

Тем более, что природа здесь - практически девственная. Никаких искусственных насаждений, в основном - редкие растения. На тропинках – колючая иглица понтийская, на склонах - фисташки, а в густой чаще - лохолистная груша с небольшими, почти декоративными, но все же съедобными плодами. Настоящий сказочный лес, разве что следов невиданных зверей не хватает.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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