Разрушительный ураган "Хелен" атаковал побережье Флориды

Штормовой ветер ломает деревья, обрывает провода, крушит рекламные щиты

Как тут не вспомнить унесенный ураганом домик Элли из Изумрудного города? Правда, это не Канзас, а Флорида. Разрушительный ураган "Хелен" атаковал побережье американского штата. Штормовой ветер ломает деревья, обрывает провода, крушит рекламные щиты, срывает крыши с домов. Ливни и шестиметровые волны затопили пляжи, дороги и улицы населенных пунктов. Уровень воды уже поднялся на 60 сантиметров.

"Это шторм четвертой категории с устойчивой скоростью ветра 225 километров в час. И он движется на северо-северо-восток. Поэтому сейчас необходимо находиться в укрытиях", - объявил Рон Десантис, губернатор Флориды.

В списке жертв урагана уже три человека – один во Флориде и двое в соседней Джорджии. Там предвестником "Хелен" стали мощные торнадо. Местные власти готовятся ввести чрезвычайное положение.

В эвакуации уже 70 тысяч жителей. Без электричества - более миллиона домохозяйств. В горах оползни. И это только начало. В ближайшее время удара стихии ожидают в Южной и Северной Каролине, Алабаме и Теннесси. Синоптики предупреждают о высоком риске возникновения опаснейшего штормового нагона – мощного прилива, который способен затопить огромные территории на всем юго-востоке США.

По прогнозам, "Хелен" может оказаться для страны одним из самых смертоносных ураганов столетия. Последний раз тропический циклон четвертой, предпоследней по интенсивности категории атаковал Флориду в середине 19-го века.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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