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Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

10:00
  • пятница
  • 27 сентября 2024

С начала года для сосудистых центров закуплены новейшие ангиографы

В настоящее время 3D-технологии плотно внедрены в работу медиков, обеспечивая полный цикл поддержки, начиная с обучения и заканчивая планированием и проведением высокотехнологичных операций. Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей. Кроме того, врачи могут как следует подготовиться к операции: спланировать маршрут к очагу поражения сосуда, выбрать оптимальное положение для установки стента и точно подобрать его размер.

В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил важное преимущество 3D-моделей — с ними нет необходимости делать дополнительные рентген-исследования. Уменьшается лучевая нагрузка на пациентов и медицинский персонал.

Власть оказывает всяческое содействие новым разработкам и производству отечественной продукции. Так, в частности, на научной площадке МГУ есть все необходимые условия для работы. Резиденты кластеров производят высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности. Всего в Москве такой статус имеют более 60 компаний. В общей сложности на высокотехнологичных производствах заняты более двух тысяч человек. Выручка компаний за 2023 года составила более 11 миллиардов рублей.

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