В Московской области обсудили тренды туриндустрии

На одной площадке собрались руководители федеральных ведомств и эксперты отрасли

27 сентября во всем мире отмечают День туризма. Вопросы, которые волнуют представителей российской индустрии, обсуждают на тематической встрече в Московской области.

На одной площадке собрались руководители федеральных ведомств и эксперты отрасли. В повестке: ключевые тренды, реализация крупных инвестиционных проектов, эффективность мер государственной поддержки. Основной темой стал вопрос: как изменить образовательные программы, чтобы молодежь более активно участвовала в практиках? Говорили и о привлечении людей старшего поколения.

"Обсуждали в том числе, какие условия создать и как вовлекать не только молодежь, но и уже старшее поколение, которое готово работать. Нужны другие режимы работы, другие нагрузки и так далее. Индексация пенский рабочих пенсионеров - она как раз открывает рабочие возможности для привлечения старшего поколения на рынок труда", - отметил Максим Решетников, министр экономического развития России.

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