Отношения двух стран динамично развиваются
Владимир Путин поздравил президента Туркменистана с национальным праздником - Днем независимости.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что отношения двух стран динамично развиваются. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях.
Владимир Путин выразил уверенность, что наши народы и впредь будут наращивать конструктивное взаимодействие в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram