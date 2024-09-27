Отношения двух стран динамично развиваются

Владимир Путин поздравил президента Туркменистана с национальным праздником - Днем независимости.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что отношения двух стран динамично развиваются. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях.

Владимир Путин выразил уверенность, что наши народы и впредь будут наращивать конструктивное взаимодействие в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.

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