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Следы веществ на шерсти котенка совпали с найденными у погибших под Красноярском детей

10:26
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Расследование продолжается

Компоненты неустановленного средства от насекомых нашли на шерсти мертвого котенка, которого обнаружили возле дома пострадавшей от отравления семьи в Красноярском крае.
Мертвый котенок поможет выяснить причину отравления семьи в Красноярском крае

Ветеринары провели вскрытие котенка, взяли образцы шерсти и внутренних органов, сообщили в региональном Следственном комитете.

"По предварительным данным, уже на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства", - заявили в ведомстве.

20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Четверо детей - девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет - скончались один за другим, мать с отцом выжили. Они пришли в сознание 23 сентября, 25 сентября их выписали из больницы. Мать семейства беременна, плоду ничего не угрожает.

В пятницу СК заявил, что версия отравления семьи инсектицидом подтверждается. Расследование трагедии продолжается.  

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