Сотрудники западных СМИ нарушили российское законодательство

В России возбуждено еще несколько уголовных дел в отношении сотрудников зарубежных средств массовой информации. Они нелегально проникли на территорию Курской области, чтобы получить материалы о нападении на российский регион украинских националистов.

Как рассказали в пятницу, 27 сентября, в Федеральной службе безопасности, под следствие попали граждане США — корреспонденты австралийского телеканала АВС Флетчер Янг и Кэтрин Дисс. Еще одно дело возбуждено против румынского журналиста — сотрудника новостного сайта НotNews Парбу Мирча.

Им вменяется нарушение части 3 статьи 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). За это журналистам грозит до пяти лет лишения свободы.

С учетом этих дел за нелегальный въезд в Курскую область уголовное преследование осуществляется в отношении 12 иностранных журналистов, сообщает "Интерфакс".

Спикер МИД России Мария Захарова по этому поводу заявляла, что Москва отслеживает каждый случай проникновения западных СМИ в Курскую область, по этому вопросу будет проводиться проверка и, если факты нарушений подтвердятся, будут возбуждаться дела.

При этом в администрации CNN утверждали, что журналист американского телеканала Ник Пейтон Уолш посетил город Суджа в Курской области по приглашению властей Украины, в поездке его сопровождали украинские военные.

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