Подробности похорон Романа Мадянова

Актер умер после продолжительной болезни

25 сентября стало известно о смерти популярного российского актера Романа Мадянова. 62-летний артист скончался у себя дома от онкологического заболевания, которое тщательно скрывал. Лишь самые близкие знали, что актер борется с раком легких. Мадянов умудрялся проходить химиотерапию буквально между дублями и спектаклями. Роман не показывал, насколько ему трудно и тяжело, поэтому для многих коллег его уход стал полной неожиданностью.

Сын откровенно рассказал, что артист боролся на протяжении нескольких лет, были разные периоды, однако в последние семь дней ему было особенно плохо.

Сегодня, 27 сентября, состоятся похороны Романа Мадянова. Стали известны подробности печальной церемонии. Так, прощание с артистом пройдет в Храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. А похоронят артиста на кладбище села Малахово в городском округе Раменское. Такое решение приняла семья, потому что живет недалеко.

"Я бы хотела иметь возможность чаще навещать могилу мужа", - объяснила вдова Наталья Мадянова "КП".

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