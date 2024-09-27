ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности похорон Романа Мадянова

10:18
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Актер умер после продолжительной болезни

25 сентября стало известно о смерти популярного российского актера Романа Мадянова. 62-летний артист скончался у себя дома от онкологического заболевания, которое тщательно скрывал. Лишь самые близкие знали, что актер борется с раком легких. Мадянов умудрялся проходить химиотерапию буквально между дублями и спектаклями. Роман не показывал, насколько ему трудно и тяжело, поэтому для многих коллег его уход стал полной неожиданностью.

Сын откровенно рассказал, что артист боролся на протяжении нескольких лет, были разные периоды, однако в последние семь дней ему было особенно плохо.

Сегодня, 27 сентября, состоятся похороны Романа Мадянова. Стали известны подробности печальной церемонии. Так, прощание с артистом пройдет в Храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. А похоронят артиста на кладбище села Малахово в городском округе Раменское. Такое решение приняла семья, потому что живет недалеко.

"Я бы хотела иметь возможность чаще навещать могилу мужа", - объяснила вдова Наталья Мадянова "КП".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Роман Мадянов
Роман Мадянов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.