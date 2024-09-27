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Трамп принял просьбу Зеленского о встрече

10:46
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Она планируется на 27 сентября

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 27 сентября, встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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Политик опубликовал письменную просьбу Зеленского о встрече, украинский лидер обратился к визави словами "Дорогой Дональд".

Трамп, подтвердив, что "президент Зеленский запросил встречу со мной", рассказал, что пообщается с ним. Встреча пройдет в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, начнется она в 9:45 по местному времени (16:45 мск), сообщает РИА Новости.

При этом ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп так и не встретятся в этот визит украинского политика в США — якобы команда главы киевского режима не хочет, чтобы эту встречу восприняли как поддержку Зеленским республиканского кандидата в президенты США.

Ситуация обрела особую остроту после того, как профильный комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование из-за поездки Зеленского в штат Пенсильвания. Этот вояж расценили как поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис, ведь Скрэнтон, в котором побывал Зеленский, является родным городом босса Харрис и нынешнего хозяина Овального кабинета Джо Байдена.

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