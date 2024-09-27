Пеленки и детские комбинезоны: как Москва помогает жителям Курской области

Свыше 65 тысяч детских товаров отправили в регион при поддержке столицы

Крупнейшая сеть детских магазинов при содействии правительства Москвы отправила жителям приграничных территорий Курской области более 65 тысяч товаров.

В качестве гуманитарной помощи собрали по 7,5 тысячи упаковок пеленок и памперсов, 3,5 тысячи штук мыла, столько же детских бутылочек и сосок. О детской одежде сеть тоже не забыла — в регион отправили более 40 тысяч детских комбинезонов, рубашек и кофт, а также ползунков. Все это семьи из Курской области получат безвозмездно.

Столица одной из первых подключилась к помощи жителям приграничных регионов.

Неравнодушные горожане и владельцы бизнеса оказывают соотечественникам финансовую поддержку и собирают гуманитарные грузы. В этом им помогают волонтеры и благотворительные фонды. Ранее пять миллионов рублей передал победитель гастрономического конкурса в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Многие торговые сети оказывают пострадавшим областям ежедневную поддержку.

Они помогают с размещением эвакуированных сотрудников, обеспечивают бесперебойную работу продуктовых магазинов и собирают сотни тонн гуманитарных грузов. К торговым сетям присоединяются маркетплейсы, доставляя еду и необходимые вещи, а также кофейни, сотрудничающие с благотворительными фондами.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство дополнительно направит Курской области 15,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы пойдет на приобретение жилья для потерявших его в результате нападения украинских националистов.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что москвичи стали активнее участвовать в благотворительной деятельности, поскольку "желание помочь ближнему – очень естественное чувство". При этом москвичи могут быть уверены, что их средства пойдут на добрые дела.

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