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Пеленки и детские комбинезоны: как Москва помогает жителям Курской области

11:14
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Свыше 65 тысяч детских товаров отправили в регион при поддержке столицы

Крупнейшая сеть детских магазинов при содействии правительства Москвы отправила жителям приграничных территорий Курской области более 65 тысяч товаров.
Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курска

В качестве гуманитарной помощи собрали по 7,5 тысячи упаковок пеленок и памперсов, 3,5 тысячи штук мыла, столько же детских бутылочек и сосок. О детской одежде сеть тоже не забыла — в регион отправили более 40 тысяч детских комбинезонов, рубашек и кофт, а также ползунков. Все это семьи из Курской области получат безвозмездно.

Столица одной из первых подключилась к помощи жителям приграничных регионов.

Неравнодушные горожане и владельцы бизнеса оказывают соотечественникам финансовую поддержку и собирают гуманитарные грузы. В этом им помогают волонтеры и благотворительные фонды. Ранее пять миллионов рублей передал победитель гастрономического конкурса в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Многие торговые сети оказывают пострадавшим областям ежедневную поддержку.

Они помогают с размещением эвакуированных сотрудников, обеспечивают бесперебойную работу продуктовых магазинов и собирают сотни тонн гуманитарных грузов. К торговым сетям присоединяются маркетплейсы, доставляя еду и необходимые вещи, а также кофейни, сотрудничающие с благотворительными фондами.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство дополнительно направит Курской области 15,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы пойдет на приобретение жилья для потерявших его в результате нападения украинских националистов.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что москвичи стали активнее участвовать в благотворительной деятельности, поскольку "желание помочь ближнему – очень естественное чувство". При этом москвичи могут быть уверены, что их средства пойдут на добрые дела.

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