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Спасатели нашли пропавший под Архангельском вертолет Robinson

11:09
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Все находившиеся на борту погибли

В Архангельской области спасатели обнаружили пропавший накануне вертолет Robinson 44.

Его обнаружили в пяти километрах от деревни Бычье. На борту находились два человека. Выживших нет, сообщил "Интерфакс". Машина разрушена.

На данный момент решается вопрос о транспортировке погибших и проведении следственных мероприятий, сообщило региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

По данным Telegram-канала Readovka, на борту вертолета находились депутат городской Думы Архангельска Сергей Сметанин и местный предприниматель Алексей Семенов.

Вертолет Robinson 44 пропал 26 сентября Приморском округе Архангельской области. Судно выполняло несогласованный полет между двумя поселками региона.

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