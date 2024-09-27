"Это лучшее, что со мной случалось": Дарья Сагалова рассказала о четвертом ребенке

Актриса воспитывает дочек

Дарья Сагалова прославилась благодаря многосерийному комедийному фильму "Счастливы вместе", в котором сыграла роль неугомонной Светки Букиной. Недавно на экраны спустя десять лет вышло продолжение сериала "Букины", где снова собрались полюбившиеся зрителям актеры. Впрочем, Дарья Сагалова весьма плотно работает на телевидении - она ведет кулинарную передачу "Еда на Ура! Как в сказке", в которой снимается вместе с дочками.

"Когда идешь по двору, а тебе с детской площадки кричат: "А мы с вами вместе готовим!" — это невероятное чувство. Это лучшее, что со мной случалось: я обожаю детей и их признание для меня — самая большая награда", - призналась актриса.

Напомним, что у Дарьи Сагаловой три дочки: 13-летняя Елизавета, девятилетняя Стефания и пятилетняя Милана. О рождении четвертого ребенка актриса, по ее признанию, хоть и задумывается, но понимает, что уже не в том возрасте.

"Когда у тебя на руках маленький, тебе волей-неволей приходится уделять меньше внимания старшим детям, а это обидно: у них же такая интересная жизнь, с первыми влюбленностями, первой настоящей дружбой... У моих дочек молодая мама — и это классно, мы на одной волне. А роди я сейчас еще одного, думаю, мучилась бы мыслями: успею ли как родитель все дать этому ребенку? Но если вдруг Бог решит еще раз сделать меня мамой, конечно, буду счастлива", - объяснила Сагалова.

С 2011 года актриса счастлива в браке с предпринимателем Константином Масленниковым. Впрочем, артистка не скрывает, что у них обычная семья, где есть место и ссорам и недопониманию.

"По характеру мы оба лидеры, сильные духом и очень принципиальные. Как тут без ссор? Но как любящие друг друга люди мы умеем уступать и подстраиваться под свою вторую половинку. Вообще, я уверена, что все дело в любви", - заключила актриса в беседе с lady.mail.ru.

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