Аэропорт Внуково закрывали из-за лопнувшей шины самолета

К настоящему времени ситуация исправлена

Шина лопнула у самолета Як-40 на посадочной полосе в столичном аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел при посадке воздушного судна. Самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, на борту находились 26 человек.

Чтобы освободить взлетно-посадочную полосу, аэропорт временно закрывали, на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 мск аэропорт работает в штатном режиме, сообщает РБК.

10 сентября временные ограничения на работу вводили во Внуково, а также в других воздушных гаванях столичного авиаузла на фоне атак украинских беспилотников. Однако довольно быстро эти ограничения были сняты — аэропорты возобновили работу.

При этом Росавиация предупредила, что возобновление работы ни одного из закрытых с февраля 2022 года аэропортов южной и центральной частей России, помимо открытого недавно аэровокзала в Элисте, пока не ожидается.

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