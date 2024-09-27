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ФАС проверит цены на социально значимые продукты в федеральных торговых сетях

11:39
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Запросы сетям уже направлены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.
ФАС проверит обоснованность цен на молоко

Как уточнили антимонопольщики, проверять будут цены на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также на овощи "борщевого набора".

Запросы на предоставление информации по ценам ФАС уже направила в "Пятерочку", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Ленту", "Метро", "О"Кей", "Зельгрос", "Глобус", "Марию Ра", "Монетку", "Верный" и "Азбуку вкуса", сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил руководству регионов, Министерству промышленности и торговли, а также Федеральной антимонопольной службе следить за продовольственными ценами, а также предпринимать "исчерпывающие меры" к тем, кто допускает их необоснованное завышение.

Россия сохраняет важнейшее место в мире по поставкам продуктов питания. Глава государства Владимир Путин рассказал, что по указанному показателю наша страна вышла в число ведущих мировых экспортеров.

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